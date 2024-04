Incidente auto-moto, gravissima una ragazza di 19 anni

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Grave incidente oggi, sabato 6 aprile, a Imola, nella frazione di San Prospero. Poco dopo le due del pomeriggio, sulla strada provinciale Lughese, una moto e un'automobile si sono scontrati frontalmente. Ad avere avuto la peggio è stata una ragazza imolese di 19 anni in sella alla sua Ktm 125, che è stata sbalzata ed è caduta violentemente sull’asfalto. Da subito le sue ferite sono apparse molto gravi ai sanitari del 118, che hanno portato la ragazza d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena.

Alla guida della Ford Fiesta un 58enne, rimasto illeso e risultato negativo al successivo alcol test effettuato dalla Polizia Locale, sul posto per effettuare i rilievi del caso. Vettura e moto stavano viaggiando in direzione opposta quando, per cause che i vigili stanno ancora accertando, è avvenuto lo schianto.

