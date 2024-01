Incidente in via Fioravanti: schianto auto-scooter, un ferito

E' di un ferito in codice 2 il bilancio di un grave incidente che si è verificato questa sera in Bolognina tra un'auto e uno scooter. Intorno alle 18:30 una Renault Zoe con a bordo due donne e uno scooter 125 condotto da un uomo si sono schiantati in via Fioravanti all'incrocio con via Barbieri. L'urto è stato importante, con lo scooter trascinato dalla vettura e schiacciatosi contro un palo dove entrambi i veicoli sono andati a finire la loro corsa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia locale. Il conducente dello scooter è stato ricoverato in codice due, quello di media gravità, al Maggiore di Bologna. Contuse ma senza ferite gravi, le due donne a bordo della vettura elettrica.