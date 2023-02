Marcel the Shell, il film candidato agli Oscar 2023 approda al Cinema Odeon

Il tanto atteso film arriva finalmente nelle sale italiane, dopo che, nel 2010, il cortometraggio Marcel the Shell della coppia di attori e cineasti Dean Fleischer-Camp e Jenny Slate divenne su YouTube un fenomeno virale. Ora da quei tre minuti e mezzo di animazione semi-amatoriale a passo uno - negli anni sviluppatosi in altri due lavori - è nato un lungometraggio, abilmente sospeso tra mockumentary e cinema indie.

A produrre il film, ufficialmente candidato agli OSCAR 2023 come miglior lungometraggio d'animazione, è la A24, casa di produzione americana da tempo sinonimo di produzioni raffinate ma capaci di solleticare l'industria hollywoodiana.

Quest'opera, che mescola animazione in stop-motion e riprese dal vero, è un prodotto tipicamente indie, newyorchese e intellettuale. Impossibile non innamorarsi degli ambienti, della voce e della stessa conchiglietta Marcell!

Trama

C'era una volta una conchiglia che non abitava nel mare, bensì in un Airbnb. Il suo nome è Marcel: altezza un pollice e mezzo, outfit preferito un paio di scarpe arancioni, una via di mezzo tra un filosofo e un grillo parlante, tutt'altro che noioso. Marcel passa le sue giornate a creare incredibili invenzioni facendo squadra con la sua tostissima nonna Connie, ma un pallino gli tampina il guscio: ritrovare la sua famiglia di conchiglie smarrritasi durante un trasloco.

. Quando Marcel e Connie vengono scoperti da un regista di documentari, diventano i protagonisti di un cortometraggio. Marcel diventa in breve tempo una vera e propria star e si riaccende in lui la speranza di ritrovare la famiglia perduta grazie al mondo della rete digitale.

Candidatura agli Oscar

