La primavera e la Pasqua sono simboli di rinascita, tutti hanno diritto di festeggiarla e celebrarla. Per l'occasione, arriva in città un evento benefico e solidale che sostiene i bambini ricoverati nelle Pediatrie degli ospedali di Bologna e le loro famiglie.

Spazio Conad e Centro Commerciale Vialarga al fianco di Bimbo Tu

Spazio Conad e il Centro Vialarga (via Larga, 10) di Bologna si schierano ancora una volta al fianco di Bimbo Tu per sostenere tutti i bambini ricoverati e le loro famiglie. E lo fa rinnovando un’alleanza che dura da molti anni e che si rafforza ulteriormente, dando la possibilità a tutti i clienti Conad di acquistare i prodotti solidali di Pasqua di Bimbo Tu nel punto vendita presso il Centro Commerciale Vialarga a Bologna.

Il prossimo weekend, i clienti che faranno la spesa allo Spazio Conad di Vialarga troveranno in negozio i prodotti solidali Bimbo Tu, Uova di Pasqua, Colombe e tanto altro. Nella galleria del Centro Commerciale, inoltre, presso appositi stand informativi, i volontari dell’associazione saranno a disposizione dei passanti per far conoscere direttamente le attività introdotte da Bimbo Tu e sensibilizzare sul sostegno alle famiglie dei piccoli affetti da patologie del sistema nervoso centrale e dei disturbi neuropsichiatrici dell’età evolutiva.

Spazio all'animazione e non solo

Diversi gli appuntamenti di animazione presso la Galleria del Centro Commerciale che allieteranno il pubblico, nel dettaglio:

Sabato 30 marzo, alle ore 17.00, imperdibile lo spettacolo gratuito di Fantateatro intitolato “La cicala e la formica”. Lo stesso giorno Conad donerà a Bimbo Tu una parte del ricavato della vendita delle uova e delle colombe a marchio Conad.

Infine, a coronamento delle attività di solidali a sostegno di Bimbo Tu, venerdì 28 marzo, alcuni dipendenti Conad si recheranno nei reparti di Pediatria degli ospedali bolognesi per regalare ai piccoli ricoverati uova di Pasqua e giochi: un modo per sentirsi vicini, anche nei momenti più difficili, e regalare una parentesi di svago dalla routine ospedaliera.

Bimbo Tu

Bimbo Tu da oltre 15 anni è presente presso gli ospedali Bellaria, Maggiore ed il Policlinico Sant’Orsola di Bologna con attività ludico-ricreative per i piccoli ricoverati, sostegno alle famiglie a 360° e progetti terapeutici dedicati. Dal 2022 sostiene anche le necessità della comunità territoriale e mette a disposizione della cittadinanza alcuni degli spazi della sede operativa PASS, Polo Accoglienza Servizi Solidali, in via Roma 2 a San Lazzaro di Savena.