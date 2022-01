Garanzia Giovani: esperienze di formazione e lavoro per under 30

Garanzia Giovani è il programma dell’Unione europea che intende assicurare ai ragazzi e alle ragazze under 30 che non studiano e non lavorano opportunità per acquisire nuove competenze e per entrare nel mercato del lavoro. Come riporta il sito della Regione Emilia Romagna, può aderire al progetto chi:

non ha ancora compiuto 30 anni

è maggiorenne o, se hai meno di 18 anni, ha assolto l'obbligo di istruzione/formazione

non studia

non lavora

Quali sono le opportunità ?

orientamento specialistico

formazione mirata all’inserimento lavorativo

tirocinio

accompagnamento al lavoro

sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità

Come fare per aderire?

aderisci a Garanzia Giovani iscrivendoti al portale Lavoro per te e prendi un appuntamento online con il Centro per l'Impiego scegli con quale soggetto accreditato ai servizi per il lavoro realizzare il tuo percorso fai il primo colloquio con un operatore del Centro per l'impiego, firma un patto di servizio personalizzato e fissa un colloquio con il soggetto accreditato che hai scelto costruisci il tuo percorso con un esperto che ti aiuta a scegliere le opportunità più coerenti con le tue esperienze, più vicine alle tue aspettative e più utili per entrare nel mercato del lavoro.

Ti servono informazioni più dettagliate?

Se vuoi avere più informazioni scrivici a garanziagiovani@regione.emilia-romagna.it, ti risponderemo il prima possibile!

Vai alla pagina dedicata ai webinar di presentazione sul territorio

Se vuoi aderire subito a Garanzia Giovani, procurati le credenziali di SPID e iscriviti su Lavoro per te!