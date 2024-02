Ai più forse il suo nome non è noto, ma Renaud Dehousse ha alle spalle una brillante carriera ed è diventto rettore alla Sais - scuola di studi internazionali avanzati - della Johns Hopkins University di Bologna.

Per la prima volta il prestigioso istituto ha un rettore e il conferimento è avvenuto con una cerimonia a Palazzo Re Enzo alla presenza anche dell'ambasciatore USA in Italia, Jack Markell.

Chi è Renaud Dehousse

Nato a Liegi, (Belgio) nel 1960, Renaud Dehousse è presidente dell'Istituto Universitario Europeo. E' stato docente alla European Law and Policy Studies al Sciences Po Parigi, fondatore e direttore del Centre for European Studies.

Dopo gli studi di giurisprudenza all'Università di Liegi (Belgio), ha conseguito il dottorato presso l'Istituto Universitario Europeo. Ha insegnato all'Istituto Universitario Europeo, poi all'Università di Pisa. È stato visiting professor presso le Università di Firenze (Cesare Alfieri), Colonia, Roma (LUISS), Losanna, al Collegio d'Europa e presso la Law School dell'Università del Michigan e consulente scientifico del centro di studi e ricerche fondato da Jacques Delors, Notre Europe. È stato membro di diversi gruppi di lavoro sulla riforma delle istituzioni europee istituiti dalle istituzioni europee e dai governi nazionali. È membro dell'Academia Europaea.

SAIS Europe campus della Johns Hopkins University a Bologna

Una cittadella nella città universitaria di Bologna, un enclave a stelle e strisce per l'università che ha sede a Baltimora intitolata al fondatore, Johns Hopkins, e porta il nome del suo fondatore, un commerciante che la istituì nel 1867 e alla sua morte lasciò 7 milioni di dollari per l'università e un ospedale.

La prima esperienza si avvia nel 1951 e inizialmente si avvale di quattro professori e dieci studenti in alcune aule concesse dal Rettore dell'Alma Mater, allo scopo di corsi specializzati a studenti di varie nazioni, destinati a carriere internazionali. Il nuovo edificio

Per il nuovo edificio dell'Università americana è stato incaricato nel 1958 l'architetto Enzo Zacchiroli che per l'opera ha vinto il premio regionale In/Arch dìnel 1961.

Al piano terra si trovano gli spazi di distribuzione alla biblioteca e all’auditorium e quelli di incontro e socializzazione come la caffetteria. I piani superiori fino all’attico, in cui è sistemato l’appartamento del direttore, sono destinati agli spazi principali dell’università: aule, uffici. Il secondo corpo ospita la biblioteca.

La School of Advanced International Studies (SAIS) oggi è una scuola di specializzazione post-laurea che offre Master in Relazioni Internazionali della durata di due anni. La maggior parte degli studenti di SAIS Bologna effettua il primo anno a Bologna ed il secondo ed ultimo anno a Washington DC.