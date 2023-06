La Virtus Bologna cede all'Olimpia Milano dopo una combattuta Gara 5

La serie della finale scudetto della LBA 2022-2023, in parità sul 2-2, torna a Milano per disputare Gara 5 tra l’Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna.

La Segafredo insegue nel punteggio senza però riuscire nella rimonta alla fine di una Gara5 combattuta. Finisce con un chiaro 79-72 per i ragazzi di Messina.

La serie, adesso, torna a Bologna per una gara 6 nella quale la Virtus ha l'obbligo di portare a casa l'intera posta. L'alternativa è vedere gli acerrimi rivali dell'Olimpia Milano alzare sul parquet amico il trofeo di Campioni d'Italia 2022-2023

La partita (Fonte Ufficio Stampa Virtus Bologna) - Il primo canestro è a marchio Segafredo con Cordinier che accelera una volta in più e trova il canestro e fallo che vale il 3-0 pareggiato dopo 2′ minuti da Datome con una tripla in transizione che vale il pareggio.

Nei primi minuti Milano prova a spingere sull’acceleratore e si porta rapidamente sul 9-5 con i giri che faticano ad alzarsi in questa fase preliminare del match: Belinelli con un 5-0 personale porta di nuovo la partita in parità sul punteggio di 12 pari.

Tanti gli errori da ambo le parti ma è l’Olimpia a sfruttare le occasioni migliori concessogli dalla Virtus: il primo parziale va in archivio con i biancorossi in crescendo con il punteggio di 26-24, grazie alla tripla di Pajola in chiusura di parziale. In apertura di parziale Jaiteh trova la schiacciata del 26 pari ma i padroni di casa allungano, con un parziale di 4-0, sul punteggio di 30-26.

La Virtus fatica a trovare ritmo in fase offensiva e nella metà campo difensiva commette errori che consentono di trovare il massimo vantaggio a Milano sul punteggio di 35-26 quando mancano ancora 5′ minuti all’intervallo lungo.

Cordinier chiude il parziale di 9-0 aperto dai biancorossi con una tripla, ma Napier risponde prontamente l’azione successiva. Distacco che rimane intorno alle 6 cifre per Milano, con la Segafredo che rimane in partita, trovando in attacco quella continuità che era mancata nella prima parte del parziale: i bianconeri si affidano all’esperienza di Hackett. Giunge l’intervallo con le due squadre che chiudono il primo tempo sul punteggio di 42-37.



Riprende il match con diversi errori nei primi 2′ minuti che tengono invariato il punteggio. Hackett sblocca gli indugi a cronometro fermo, ma Milano si costruisce due triple consecutive che, unite alla schiacciata di Melli in contropiede, fissano il nuovo +9 sul punteggio di 50-41 con 6′ minuti sul cronometro.



Aumentano esponenzialmente gli errori da parte di entrambe le squadre, e Milano ne approfitta allungando sul +11 sul 56-46: a risultare decisivi sono il conteggio dei rimbalzi e le percentuali ai tiri liberi.



La Segafredo però non si arrende e resta in partita, portandosi fino al -6, prima che Belinelli riduca ulteriormente sul 56-54, tenendo aperto un parziale di 11-o: 56-54, con 11′ secondi sul cronometro. Anche il terzo parziale vede la Segafredo inseguire sul punteggio di 59-54.



Milano riparte forte sin dalle prime battute dell’ultimo parziale, allungando sul 61-56. Botta e risposta tra le due squadre in campo che si affrontano colpo su colpo con un sottilissimo vantaggio nelle mani dei lombardi.



Shengelia segna il -2 sul punteggio di 67-65, Shields segna dal centro dell’area per il +4 di Milano. Shields porta Milano sul +6 sul punteggio di 76-70, dopo che la tripla di Belinelli era valsa il -4 a poco più di 1′ minuto dal termine: Milano conquista Gara 5 con il punteggio di 79-72.

Il tabellino di EA7 Emporio Armani Olimpia Milano-Virtus Segafredo Bologna 79-72. Parziali: 26-24, 16-13, 17-17, 20-18

EA7 Emporio Armani Milano: Tonut n.e, Melli 13, Baron 12, Napier 12, Ricci 5, Biligha 4, Hall 2, Baldasso, Shields 22, Hines 3, Datome 3, Voigtmann 8 All: Messina

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 14, Mannion n.e, Belinelli 17, Pajola 7, Jaiteh 9, Shengelia 2, Hackett 12, Mickey 6, Camara n.e, Ojeleye 5, Teodosic, Abass All: Scariolo