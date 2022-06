La Virtus parte con il piede sbagliato. Gara 1 la vince Milano

Virtus vs Olimpia, Gara-1 di finale Scudetto, in palio il titolo di Campione d’Italia 21/22.

Virtus Bologna-Olimpia Milano, la gara

Inizio di gara in cui succede di tutto, la Segafredo Arena trema quando Teodosic è costretto a lasciare il campo dopo uno scontro con Shields, ma il numero 44 rientra ed esplode l’ovazione dei tifosi virtussini, in campo Milano guida di quattro lunghezze quando il cronometro segna i primi 5′ di della sfida (7-11). E’ una finale, il clima è rovente e le difese non lasciano passare nulla o quasi, Sampson lotta sotto le plance, segna, subisce il fallo e mette il libero del momentaneo -1, Hall fa 2/2 ai liberi quando si entra nell’ultimo minuto ma la Virtus non trova l’ultimo passaggio e l’Olimpia chiude in vantaggio sul punteggio di 10 a 13. Jaiteh apre le danze, Belinelli trova i primi punti dalla media ma la squadra di Coach Messina risponde subito presente tenendo a debita distanza i Campioni d’Italia (14-19), la Segafredo però non si scompone, fa girare bene la palla e con Belinelli da tre si riporta a -2 prima che Shields appoggi nel pitturato bianconero altri due punti, a 5′ dall’intervallo lungo il tabellone recita 17 a 21 per la squadra meneghina. Il parziale frimato Jaiteh-Hackett riporta in parità i bianconeri, la gara prosegue punto a punto, si segna poco, ma ogni canestro è accompagnato da un’ovazione e quando Tessitori firma il sorpasso l’arena esplode. Rodriguez fa 1/2 così come Hackett, Hall mette la tripla del controsorpasso ma quando mancano 22” alla seconda sirena Teodosic subisce fallo e dalla lunetta riporta a +1 le V Nere, la chiude Shields, sirena e squadre negli spogliatoi sul punteggio di 27 a 28. Inizio di secondo tempo che vede protagonista ancora una volta Shields che, seguito da Hines, portano dopo 4′ dalla ripresa del gioco sul +8 i loro compagni (32-40), lo svantaggio virtussino si allunga e Datome manda sul -13 Bologna, Sampson e Belinelli interrompono tutto penetrando in area in maniera vincente e costringendo la panchina dell’Armani al time out (36-45). Il clima è sempre incandescente, l’intensità difensiva aumenta, Cordinier segna, Shields risponde e riporta sul +10 gli ospiti, terza sirena che suona sul punteggio di 40 a 50. L’ultimo quarto si infiamma, la Virtus con Alibegovic e Teodosic si riporta a -5, la Segafredo Arena incita e spinge le V Nere verso una sperata rimonta, Sampson si alza più in alto di tutti e schiaccia a canestro, Milano ora fatica in attacco, Shengelia no, appoggia il -4 e costringe coach Messina a chiamare il time out (55-59). Il gerogiano è incontenibile segna e costringe Melli al quarto fallo, Bentil prova a dare una scossa ai suoi dalla lunetta (2/2), Datome segna dalla media il nuovo +6 a meno di 2′ dalla fine (57-63). Teodosic riaccende le speranze riportando a -2 dall’arco la Segafredo, Hall e freddo e dalla lunetta fa 2/2 che vale il 62 a 66 a -17” dalla fine. Non c’è più tempo, Gara-1 è di Milano, prima sconfitta in casa in Campionato per la Virtus (virtus.it).

Virtus Segafredo Bologna vs Armani Exchange Milano: 62 a 66 (Q1 10 – 13; Q2 27 – 28; Q3 40 – 50)

Virtus Segafredo Bologna: Tessitori 2, Cordinier 4, Mannion ne, Belinelli 7, Pajola, Alibegovic 4, Jaiteh 3, Shengelia 11, Hackett 6, Sampson 9, Weems, Teodosic 16.

Coach: Scariolo

Armani Exchange Milano: Melli 5, Grant ne, Rodriguez 7, Ricci 2, Biligha ne, Hall 6, Baldasso, Shields 18, Alviti ne, Hines 10, Bentil 5, Datome 13.

Coach: Messina

Arbitri: RYZHYK B. – BEGNIS R. – SAHIN T.