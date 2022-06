La Virtus Bologna non si ferma più: ingaggiata la playmaker Alessandra Orsili

La Virtus Segafredo Bologna femminile comunica in una nota di stampa di aver raggiunto un accordo con Alessandra Orsili. La Orsili è una Playmaker di 170 cm nata a Fermo il 4 ottobre 2001.

Ha svolto tutta la trafila giovanile con il Civitanova Marche, con cui ha anche esordito in Serie A2 nella stagione 2016-2017. Le ottime prestazioni, in età giovanissima, le hanno permesso il salto in Serie A1 quando nelli stagione 2018-2019 e 2019-2020 veste la maglia della Le Mura Lucca.

Nella stagione appena conclusa ha disputato il campionato spagnolo con la casacca dell’Ensino Lugo, squadra con cui ha giocato anche l’EuroCup Women. Alessandra Orsili è già nel giro della Nazionale azzurra dove è stata convocata per la prima volta, dopo aver vinto nel 2019 l’oro all’Europeo Under 18 ed Under 20.

"La Virtus Segafredo Bologna - conclude la nota di stampa del club - dà il benvenuto ufficiale ad Alessandra Orsili nella grande famiglia bianconera".