Virtus Bologna, rinviata la partita contro l'Olimpia Milano

La partita del prossimo 26 dicembre tra Virtus Bologna e Olimpia Milano è stata ufficialmente posticipata. La decisione è stata presa dalla LBA in seguito ai sei casi di Covid-19 che l'Armani Exchange ha rilevato all'interno del proprio Gruppo Squadra.

Rinvio Virtus-Olimpia, la nota della LBA

Questo il comunicato ufficiale della LBA a proposito del rinvio della gara: "Il Presidente della LBA Umberto Gandini ha disposto il rinvio della partita A|X Armani Exchange Milano-Virtus Segafredo Bologna, inizialmente in programma il 26 dicembre, preso atto dell’impossibilità di disputare l’anzidetta partita a causa del provvedimento assunto in data odierna dall’ATS Milano che, a seguito di positività riscontrate nel Gruppo Squadra dell’A|X Armani Exchange Milano, ha imposto alla stessa un periodo di quarantena, con possibilità di riprendere l’attività sportiva non prima del 27 dicembre p.v. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita".

Foto virtus.it