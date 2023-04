Pesta suina africana: cosa c'è da sapere

La peste suina africana è una malattia virale presente in diversi Paesi europei che colpisce i cinghiali selvatici e i suini domestici. E' un virus caratterizzato da un’elevata resistenza nell’ambiente, è altamente contagioso e uccide gli animali colpiti (fino al 100% di mortalità negli allevamenti). La malattia non si trasmette all'uomo, ma non esiste alcun trattamento o vaccino contro la malattia.

Come si trasmette?

Il contagio avviene tramite contatto diretto con cinghiali o suini infetti, anche morti, o indirettamente tramite alimenti o residui di carni infette o a causa di scarse misure di igiene e biosicurezza in allevamento.

Le attività umane possono contribuire a diffondere il virus attraverso:

Contatto con animali infetti e carcasse

Contatto con materiale contaminato (vestiti, veicoli, trofei di caccia, attrezzature)

Alimentazione dei suini domestici con carne o prodotti a base di carne provenienti da animali infetti (ad esempio rifiuti di cucina, mangimi e frattaglie).

Sintomi

Febbre alta

Diarrea emorragica

Vomito

Arrossamento della cute

Difficoltà di respirazione

Difficoltà di movimento

Ulcere.

Per gli escursionisti, i cercatori di funghi e di tartufi

Gli escursionisti, i cercatori di funghi e di tartufi come frequentatori dell’ambiente selvatico hanno un ruolo chiave nella prevenzione della malattia per cui è opportuno che seguano alcune semplici regole.

Non abbandonare nell’ambiente avanzi e rifiuti alimentari specialmente se contenenti carni o prodotti di suini/cinghiali

Segnalare al Servizio Veterinario dell’Azienda Usl di Bologna il rinvenimento della carcassa di un cinghiale morto in qualsiasi stato di conservazione essa si trovi indicando la posizione geografica memorizzandola sul cellulare per il rintraccio della carcassa.

Per i cacciatori

Anche i cacciatori come frequentatori dell’ambiente selvatico hanno un ruolo chiave nella prevenzione della Peste Suina Africana per cui è opportuno seguire alcune raccomandazioni.

Informare tempestivamente il Servizio Veterinario in caso di ritrovamento di cinghiali morti.

Pulire e disinfettare le attrezzature, i vestiti, i veicoli e i trofei prima di lasciare l’area di caccia

Non lasciare sul campo i visceri dei cinghiali abbattuti che vanno smaltiti correttamente tramite i centri di raccolta e di lavorazione

Evitare il contatto con maiali domestici per almeno 48 ore dopo aver cacciato. Se si posseggono maiali non accedere alla porcilaia con indumenti o attrezzatura da caccia

Evitare qualsiasi contatto fra suini domestici e cinghiali usando recinzioni sicure e mantenendo inaccessibili ai cinghiali le riserve di alimenti e di lettiera per i suini;

Se si va a caccia all’estero, pulire e disinfettare attrezzature e vestiti, lavare il cane da caccia prima di tornare a casa, non portare in Italia trofei o carne di cinghiale cruda

Non fornire alimenti ai cinghiali, ad eccezione della pastura precedente la battuta di caccia.

Per gli allevatori

Naturalmente anche gli allevatori hanno un ruolo chiave nella prevenzione della Peste Suina Africana per cui è opportuno seguire alcuni comportamenti.

Non utilizzare scarti per l’alimentazione

Smaltire correttamente i rifiuti alimentari in contenitori chiusi

Acquistare animali da Paesi indenni ed esclusivamente da allevamenti registrati e con certificazioni ufficiali

Informare gli operatori in azienda dei rischi di trasmissione dagli avanzi di cibo;

Vietare l’accesso in azienda ai non addetti

Impedire ogni contatto con i cinghiali

Usare attrezzature, indumenti e stivali puliti e dedicati

In caso di sintomi o mortalità anomala in azienda contattare il Servizio Veterinario dell’Azienda USL di Bologna.

Per le segnalazioni contatta il numero 0516092124

(Fobte: Ausl Bologna)