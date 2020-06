Coronavirus in case di riposo, il bollettino di Asp: "Nessun focolaio, situazione tornata alla normalità"

"Nessun focolaio in atto sia tra gli ospiti che tra gli operatori". E' questa la principale notizia che proviene dalle residenze e i centri anziani gestiti da Asp Bologna, nel suo nono bollettino. La rete Asp era stata nelle settimane scorse al centro di contagi e decessi, sia tra ospiti che tra operatori.

"Quasi completamente concluso il rientro degli ospiti ricoverati negli ospedali -presica il report- così come prosegue il reinserimento nelle rispettive comunità degli anziani che hanno terminato l’ulteriore periodo di osservazione una volta usciti dai nosocomi".

Permangono tutte le precauzioni e procedure in atto per gli ospiti paucisintomatici che stanno affrontando il decorso del virus sotto stretto controllo dei medici di ASP e ASL. Il dipartimento di Sanità Pubblica continua a garantire tutte le azioni di monitoraggio e gestione epidemiologica. Recepita infine l’ordinanza regionale per le visite in presenza emanata Venerdì scorso. Nei prossimi giorni l’approntamento dei protocolli particolareggiati per ogni singola struttura.

