Coronavirus, Bologna e provincia 25 aprile: 68 infetti in più e 11 nuovi decessi

Coronavirus, Bologna e provincia 25 aprile: l'aggiornamento che ha raccolto i numeri alle ore 12 di oggi conta ancora 44 decessi in tutta la regione di cui 11 nel bolognese e nessuno nell'imolese. I casi di positività, che si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi, vede a Bologna 68 infetti in più, arrivando a 3.742.

La rete ospedaliera: 4.582 i posti letto aggiuntivi destinati ai pazienti Covid-19: il piano di rafforzamento messo a punto dalla Regione ha portato complessivamente, oggi, a 4.582 posti letto aggiuntivi destinati ai pazienti Covid 19 di cui 1.101 nell’area metropolitana di Bologna e Imola (142 terapia intensiva, di cui 8 a Imola).

