Coronavirus, inasprite le misure: da domani stop a attività commerciali (tranne supermercati e farmacie)

"Questo è il momento di compiere un passo in più". Il Governo italiano ha infatti disposto la chiusura di tutti i negozi, bar, pub, ristoranti, parrucchieri, centri estetici e tutte le attività non necessarie. Così stasera il Premier Giuseppe Conte - in una conferenza stampa - annunciando l'ulteriore inasprimento delle misure per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. L'Italia - ha detto Conte - resta una unica zona, unita. Quindi le direttive in vigore da domani riguarderanno tutte le regioni del Bel Paese, che a questo punto si 'barrica' completamente.

Stop totale delle attività commerciali, salvo supermercati e farmacie. Da qui - ha ricordato il premier agli italiani - "non servirà la corsa ai supermercati". Permangono in attività i servizi di primaria necessità: dai trasporti alle banche, dai servizi postali a quelli di pubblica utilità . Così come, ad esempio, potranno continuare a lavorare le aziende agricole e zootecnice, nel rispetto delle normative igenico-sanitarie.

Il premier ha infine rus, che cosa ha detto Conte incoraggiato le aziende a disporre lo smart working per i dipendenti, o il ricorso alle ferie o congedi. Fabbriche e industrie sono invitate a chiudere i reparti non indispensabili. La scelta fatta dal Governo - ha tenuto a sottolineare Conte - è "con l'obiettivo principale di salvaguardare in primis la salute dei cittadini".

Ora si attende dunque il nuovo decreto coronavirus che aggiornerà il precedente, diramato appena 48 ore fa, e che in soldoni impone agli italiani di limitare ogni spostamento che non sia davvero necessario. L'effetto di questo sforzo si dovrebbero vedere in un paio di settimane e se i numeri dovessero continuare a crescere non ci saranno nuove misure, ha messo le mani avanti il presidente del Consiglio.

Nuovo decreto Coronavirus Italia, fino a quando resteranno chiusi i negozi

Come mostrano gli ultimi dati della protezione civile la curva del contagio in Italia è in continua crescita. Pertanto le misure decise dal Governo necessiteranno di tempo perché possano fare effetto. Le disposizioni adottate valgono per due settimane, ma come spiegato da Conte, non è escluso che la "quarantena" possa continuare più a lungo.

"Se tutti rispetteremo queste regole - ha ribadito il Premier - usciremo più in fretta da questa emergenza. Per tutta la durata siamo parte di una medesima comunità, questa è la forza del nostro paese".

