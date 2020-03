Coronavirus, il Cardinale Zuppi celebra messa senza fedeli in diretta TV e streaming

Il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna, domenica 22 marzo alle ore 10 celebrerà la S. Messa nella Cripta della Cattedrale di San Pietro a Bologna, senza la partecipazione dei fedeli, vista la situazione legata all’emergenza sanitaria Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I via eccezionale, la celebrazione verrà trasmessa in diretta televisiva su Rai 3 – TGR Emilia-Romagna. "I mezzi di comunicazione stanno offrendo un importante servizio, anche per dare voce alla Chiesa che in questo momento, portando un messaggio di vicinanza e di carità, è accanto alla popolazione che soffre, ai malati e a tutti coloro che si stanno prodigando per aiutare negli ospedali, nei vari ambiti e in varie forme" si legge nella nota della curia di Bologna. La S. Messa verrà trasmessa anche streaming dal sito dell’Arcidiocesi (www.chiesadibologna.it) e su 12Porte attraverso il suo canale YouTube e la sua pagina Facebook.