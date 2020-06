Covid, nessun morto in Emilia-Romagna, Bonaccini: "Speranza, ma non potrà mai cancellare la sofferenza"

"Oggi in Emilia-Romagna non si registrano decessi da coronavirus", come rivelano i dati trasmessi dalla Regione.

"E’ una notizia che deve darci speranza - ha detto il presidente Stefano Bonaccini - anche se non potrà mai cancellare la sofferenza di questi tre mesi, in particolare di chi ha perso familiari e amici. Ci stiamo rialzando, lavorando insieme giorno dopo giorno e continuando a tenere alta la guardia perché il virus non è ancora sconfitto. Ma ce la faremo".

Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi neanche a Bologna e provincia.

