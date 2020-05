Covid, test volontario per i cittadini emiliano-romagnoli. Donini: "Risposta anticorpale dopo l'esposizione al virus"

9.600 cittadini emiliano-romagnoli verranno testati a campione nei prossimi giorni nell'ambito della ricerca nazionale del ministero della Salute e dell'Istat sulla diffusione del Covid-19. Verranno contattati telefonicamente e potranno decidere se sottoporsi all'esame oppure no.

"Mi auguro che gli emiliano-romagnoli che riceveranno la telefonata accettino di partecipare a questa ricerca condotta a livello nazionale", auspica l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini. "Si tratta di uno strumento importante per comprendere qual è la risposta anticorpale in seguito all'esposizione a Sars-CoV-2 a prescindere dai sintomi della malattia. Più persone riusciremmo a sottoporre a test e più informazioni avremo su quante realmente hanno incontrato il virus".

Il campione di sangue che verrà prelevato e poi analizzato da uno dei due laboratori di riferimento individuati in regione: il laboratorio di microbiologia e virologia dell'Ausl-Irccs di Reggio Emilia e quello di microbiologia dell'Ausl Romagna. Il test positivo, ricorda la Regione, indica che la persona è entrata in contatto con il virus: il risultato sarà dunque comunicato all'Azienda sanitaria territorialmente competente, che provvederà al temporaneo isolamento domiciliare della persona (in quanto potrebbe essere ancora contagiosa), e a sottoporla rapidamente ad un tampone nasofaringeo.

Per la conservazione del campione di sangue residuale in una banca biologica per future indagini di laboratorio, sar chiesto il consenso. I campioni saranno trasferiti e conservati per cinque anni alla banca biologica dello Spallanzani di Roma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Leggi anche: