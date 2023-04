Cesare Cremonini e il nuovo amore con una nota giornalista tv

Cesare Cremonini non è più single. Il nome della presunta compagna non è ancora noto, ma secondo il settimanale Chi sarebbe “una delle giornaliste televisive più quotate e affascinanti della Rai". Si tratterebbe di una storia d’amore “appena nata” e che “viene tenuta sotto il più stretto riserbo”. Il cantante bolognese si è da tempo lasciato alle spalle da una storia d’amore con Martina Maggiore (a lei è dedicata la canzone “Giovane Stupida”), chiusa definitivamente nell’estate scorsa.

Il tour, il singolo con Dalla e la fine della storia con la ex

Ad annunciare la fine della precedente relazione è stata Maggiore a gennaio di quest'anno. "Io e Cesare non stiamo più insieme da mesi ormai - aveva raccontato Martina -. Abbiamo deciso di non sentirci al momento. Cesare per me rimarrà una persona che ho amato tantissimo e che probabilmente amerò per sempre. È stata una relazione lunga e importante, ma che purtroppo mi ha ferita molto". Il cantautore ha compiuto 43 anni lo scorso 27 marzo. Nell’ultimo periodo si è preso due mesi di vacanza facendo un giro intorno al mondo, da Antigua a Miami, fino all’Alaska, per un viaggio alla riscoperta di sé stesso. Tra il giugno e il luglio dell’anno scorso ha recuperato il tour negli stadi saltato in precedenza a causa del Covid. Il 30 settembre del 2022 viene pubblicato “Stella di mare”, singolo inedito di Cremonini e Lucio Dalla. L’ultimo suo album in studio è stato “La ragazza del futuro”, settimo lavoro pubblicato il 25 febbraio di un anno fa.