Giorno Ricordo, tante iniziative in programma: "Memoria condivisa per non dimenticare la tragedia delle foibe"

“Vogliamo ricordare le tante vittime innocenti e il dramma dei nostri connazionali costretti a lasciare le proprie terre e le proprie case. La tragedia delle foibe, con migliaia di morti, e l’esodo degli italiani d’Istria e Dalmazia richiedono che si faccia memoria di quei fatti per ricordarci come i muri e le divisioni siano sempre un’aberrazione che si contrappone alla libertà, alla civiltà, alla democrazia. E per non lasciar cadere il monito che la storia ci consegna contro la follia di ogni totalitarismo e autoritarismo, contro la violenza cieca che si abbatte su coloro considerati diversi su basi etniche o per le proprie origini. Un orrore che si ripete ogni qualvolta si perde di vista la propria umanità”.

Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in occasione del Giorno del Ricordo, domani 10 febbraio, istituito dal Parlamento nel 2004 con l'obiettivo di conservare e rinnovare la memoria del dramma delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel Secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

La legge regionale sulla Memoria dell’Emilia-Romagna

Approvata nel marzo 2016, la legge sostiene la conoscenza di fatti e avvenimenti storici avvenuti nel corso del Novecento in ambito emiliano-romagnolo. Una legge unica nel panorama nazionale, che promuove ricerche e approfondimenti storici ma anche progetti culturali e artistici che attraverso i diversi linguaggi, affrontano avvenimenti e tematiche storiche. La legge interviene sia a sostegno delle attività degli Istituti storici regionali che di soggetti pubblici e privati.

Ricco calendario di iniziative in ricordo

Vari gli appuntamenti in programma da Piacenza a Rimini per commemorare le vittime e non dimenticare. Anche nel Bolognese un nutrito calendario di iniziative:

A Bologna giovedì 8 febbraio nella Sala Anziani di Palazzo D’Accursio, presentazione della mostra “Italiani d’Istria. Chi partì e chi rimase” di Lucia Castelli, produzione Fondazione Fossoli, allestita in “Manica Lunga” di Palazzo D’Accursio. La mostra è visitabile fino al 20 febbraio.

Venerdì 9 febbraio alle 11, nella sala del Consiglio a Palazzo d'Accursio, si terrà la seduta solenne del Consiglio comunale per il Giorno del Ricordo. Dopo i saluti e l'introduzione della presidente del Consiglio comunale Maria Caterina Manca e i saluti di Chiara Sirk, presidente del Comitato di Bologna dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, interverrà Stefano Zecchi, filosofo e giornalista. Concluderà la seduta il sindaco Matteo Lepore.

Sabato 10 febbraio dalle 18 open day della sede del Comitato ANVGD di Bologna in via G. Natali, 1/a, con letture, esposizione di libri e incontri con testimoni.

Domenica 18 febbraio nella chiesa di San Giacomo Maggiore in piazza Rossini alle 18 si terrà il concerto “Musiche mariane dall’Istria a Roma” del Coro da Camera “Girolamo Frescobaldi” del Conservatorio di Ferrara, direttore Manolo Da Rold.

Domenica 18 farà inoltre tappa a Bologna il "Treno del Ricordo", un treno storico caratterizzato da particolari allestimenti evocativi, che inizierà il suo viaggio il 10 febbraio da Trieste fermandosi in 12 diverse stazioni da nord a sud, ripercorrendo idealmente il viaggio degli esuli. La mostra allestita all'interno del treno sarà visitabile dalle 9 alle 18 presso la stazione centrale al binario 4 ovest. "Il Treno del Ricordo" è un'iniziativa del Ministero per lo Sport e i giovani, in collaborazione con la Fondazione FS.

Anche quest'anno a Calderara di Reno è in programma un incontro riservato ai più giovani, venerdì 9 febbraio alle 15 nell'Aula consiliare del Municipio il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze incontra l'ANVGD, rappresentata dalla presidente del comitato provinciale di Bologna Chiara Sirk.

La biblioteca comunale di Castel Guelfo propone una bibliografia dedicata. Per informazioni 0542.53460 biblioteca@comune.castelguelfo.bo.it, oppure recarsi in biblioteca: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 14.30-19, venerdì e sabato: 9-12.30.

L'Associazione Terra Storia Memoria in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme e l’Istituto d’Istruzione Superiore Bartolomeo Scappi propone due eventi da diffondere attraverso il canale YouTube del Comune: "Le vicende del confine orientale, le foibe e l'esodo dei Giuliano-Dalmati", videoconferenza a cura del Prof. Alessandro Ferioli, e “Parole per ricordare”, in collaborazione con Sabina Niceforo e Spazio Life. Letture di testimonianze e versi inerenti al Giorno del Ricordo.

Le Biblioteche comunali predispongono inoltre tavoli tematici con testi e documenti in ricordo dell'eccidio delle foibe, a disposizione del pubblico.

Due gli appuntamenti a Castenaso: sabato 10 febbraio alle 11 intitolazione dell'area verde in prossimità di Piazza Caduti di Nassiriya - Parco via Impastato. Intervento dello storico Lorenzo Maria Albertini e testimonianza di Fede Fergacich Campolo, conclusioni del sindaco Carlo Gubellini.

Giovedì 15 febbraio alle 21 nella sala Bertasi del centro sociale e culturale L'Airone è in programma “Il confine orientale e le foibe”, relazione di Filippo Mattia Ferrara e Andrea Zuccheddu dell'Istituto Storico Parri.

A Galliera sabato 10 febbraio alle ore 9.30 presso il “Giardino Vittime delle Foibe” di via M. Cesari momento di commemorazione con deposizione di fiori e letture del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

Giovedì 8 febbraio, nel corso del Consiglio comunale di Imola verrà proiettato il video "10 febbraio – Giorno del Ricordo", seguito dagli interventi degli studenti delle scuole secondarie di primo grado "Luigi Orsini" e "Andrea Costa".

A Loiano, venerdì 9 febbraio alle 20.30, proiezione del docu-film diretto da Cristina Mantis “Magna Istria”. L'iniziativa è gratuita e si terrà nella Sala consiliare del Comune. La proiezione verrà introdotta da una breve presentazione dell’evento assieme a Chiara Sirk, presidente del Comitato provinciale ANVGD Bologna, mentre alla sua conclusione sarà possibile intervenire a un dibattito sul tema.

Il comune di Medicina, attraverso i propri canali social, promuoverà un'esposizione di testi riguardanti il Giorno del Ricordo presenti nella Biblioteca comunale. A breve saranno inoltre acquistati nuovi volumi sempre riguardanti il tema in oggetto, che verranno aggiunti all'esposizione.

Dal 9 al 13 febbraio nella Sala Consiglio del Comune a Calderino (Monte San Pietro), è possibile visitare la mostra “Giorno del Ricordo: le tragedie del confine orientale”, a cura della Fondazione Memoria della Deportazione. Gli orari di apertura: venerdì 14-18.45, sabato 10-13, domenica 10-12.30, lunedì 10-13 e martedì 14-18.45.

A Ozzano domenica 11 febbraio alle 17 all'Auditorium Pelliconi è in programma lo spettacolo "Canto per la terra perduta". Voci narranti: Giuseppina Randi, Benedetta Carmignani e al pianoforte Emiliano Minoccheri.

Riflessioni sul contesto storico e approfondimenti sull'esodo giuliano-dalmata da parte degli storici Filippo Mattia Ferrara e Andrea Zoccheddu dell'Istituto Parri di Bologna. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Info 320.4393525 meri.bernardi@comune.ozzano.bo.it

Venerdì 9 febbraio alle 9, nella Sala di Consiglio del Municipio di Pianoro, letture dedicate aperte al pubblico a cura della classe 3^B della scuola secondaria di primo grado Vincenzo Neri. Dal 9 al 15 febbraio, sempre nella Sala di Consiglio, esposizione dell'opera "IL FOIBATO" della scultrice Elena Cifiello, insieme a documenti e opere a ricordo degli eccidi delle Foibe.

Sabato 24 febbraio a Pieve di Cento, nella Biblioteca comunale “Le Scuole”, dalle 10.30 testimonianze per il Giorno del Ricordo.

A San Benedetto Val di Sambro venerdì 16 febbraio sono in programma incontri con le scuole medie, prima nel plesso di Pian del Voglio e poi in quello di San Benedetto. Sarà presente Chiara Sirk, presidente del Comitato provinciale ANVGD Bologna.

A San Giovanni in Persiceto lunedì 12 febbraio alle 11 il Teatro Comunale ospita "Fiume, Istria e Dalmazia: ricordare il passato guardando al futuro", incontro con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato provinciale di Bologna, con la partecipazione di testimoni diretti e indiretti del massacro delle Foibe e dell'esodo giuliano dalmata. Intervengono il sindaco Lorenzo Pellegatti e Chiara Sirk, testimonianze di Giovanni Stipcevich e Francesca Jakelich.

Giovedì 15 febbraio, alle 21 nel Museo Casa Frabboni a San Pietro in Casale, si terrà il reading "Dalla memoria al ricordo" a cura di Saverio Mazzoni. Interverranno l'assessore Riccardo Marchetti, il vicepresidente di ANED Bologna Fabrizio Tosi, il vicepresidente del Comitato di Bologna ANVGD Giovanni Stipcevich e Fabio Poluzzi, membro del Consiglio direttivo nazionale ANVGD.

A Zola Predosa, martedì 13 febbraio alle 21 in Auditorium Spazio Binario, rappresentazione teatrale "Passi", aperta alla cittadinanza. Spettacolo teatrale di e con Marco De Rossi, drammaturgia e regia di Gianmarco Busetto. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Corteo a Bologna

Come ogni anno la comunità militante del Movimento Nazionale Bolognese torna in corteo per ricordare le vittime delle foibe. L' appuntamento è per sabato 10 febbraio alle 18 in via Porrettana 158 nei pressi della Funivia. Successivamente ci sarà un corteo che si concluderà presso il Giardino martiri di Istria e Dalmazia.