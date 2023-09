Spazio espositivo e libreria d’arte, nuova apertura sotto le Torri

Domani, giovedì 21 settembre alle 18.30, in via Petroni 22/A, nei locali di proprietà di Fondazione Rusconi e con il contributo del Comune di Bologna, apre L’Artiere Bookshop: un nuovo spazio polifunzionale dedicato alla fotografia, alle stampe d’arte e alla creatività.

"Siamo contenti e soddisfatti di supportare l’avvio di Artiere Bookshop - dichiara Elena Di Gioia, delegata alla Cultura di Bologna e Città metropolitana - nuova realtà culturale che nasce dal lavoro decennale delle edizioni L’Artiere e mette radici all’interno del distretto universitario, già caratterizzato da vari interventi di riqualificazione culturale sviluppati anche in collaborazione con la Fondazione Rusconi. Tra il sapere artigianale di una stamperia d’arte e le potenzialità di un luogo di espressione artistica, questo nuovo spazio espositivo mostra tutta la vivacità dell’impresa culturale e creativa in una area importante nella nostra città".

Nata a Bologna nel 2013 da un’idea di Gianluca e Gianmarco Gamberini, L’Artiere è una giovane casa editrice specializzata in libri monografici di fotografia, prodotti in edizione limitata e rivolti non solo a un pubblico di esperti fotografi, ma anche ad appassionati e persone che desiderano approfondire il lavoro di un particolare artista.

Passione, dedizione, conoscenza tecnica e artigianalità sono i cardini dell’attività de L’Artiere per la realizzazione di volumi stampati nell’area metropolitana bolognese che diventano pezzi da collezione, promuovendo l’eccellenza del made in Italy nel mondo. Alla base dell’esperienza de L’Artiere c’è Grafiche dell’Artiere, che ha trasmesso alla giovane casa editrice un altissimo know-how tecnico e la grande esperienza pluripremiata nell’ambito della stampa.

L’Artiere è una realtà riconosciuta a livello internazionale per la qualità del suo lavoro come casa editrice. Diversi libri editi sono stati selezionati nei premi più prestigiosi a livello mondiale (Aperture Photobook Prize (US), Arles Photobook Prize, Lucie Awards). Inoltre, la casa editrice è presente nelle manifestazioni mondiali più importanti nel settore: New York Art Book Fair US (dal 2015 a oggi) Paris Photo FR (dal 2018 a oggi) Les rencontre de la photographie d’Arles FR (dal 2013 a oggi) International center of Photography / Photobook Festival US (dal 2021 a oggi); Unseen photobook market NL (Dal 2014 a oggi).

Con l’apertura di questo primo spazio libreria e galleria d’arte nel centro storico di Bologna, i due giovani editori de L’Artiere si pongono l’ambizioso obiettivo di realizzare un bookshop dove mostrare e vendere al pubblico i preziosi volumi in catalogo, allestendo anche mostre fotografiche connesse ai lavori pubblicati e residenze artistiche che si sviluppano intorno agli storici macchinari per stamperia. La prima mostra in programma apre i battenti in occasione dell’inaugurazione dei locali e riguarda il lavoro del fotografo Lorenzo Castore, mentre a dicembre 2023 saranno esposti i lavori della fotografa americana Andrea Modica.

Dal 21 settembre al 30 ottobre 2023, L’Artiere ha il piacere di esporre opere di tre progetti di Lorenzo Castore che sono diventati anche tre libri pubblicati dalla casa editrice bolognese, Ultimo domicilio, Time maze: "1994-2001 / A Beginnin" & "2001-2007 / Lack & Longing".

