Superata la soglia di PM10, ancora due giorni di misure anti-smog

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Da giovedì 25 a venerdì 26 gennaio compreso saranno in vigore le misure emergenziali contro lo smog. Le rilevazioni Arpae del 24 gennaio, prevedono per le due giornate il bollino rosso, dato il superamento della soglia di legge per il PM10 in almeno una stazione della provincia.

Le misure emergenziali

- Per tutti i Comuni di pianura (elenco Comuni di Pianura)

tutte le limitazioni strutturali

divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a 4 stelle

divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili in tutti i comuni di pianura est e di pianura ovest delle province in cui si attivano le misure emergenziali Per deroghe al divieto di spandimento si rimanda alla DGR 33/2021

abbassamento temperature medie nelle abitazioni fino a 19°C e nelle attività industriali e artigianali fino a 17°C

- Per i Comuni Pair (elenco dei Comuni Pair)

dalle 8,30 alle 18,30, tutte le limitazioni strutturali + stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 5 nei centri abitati interessati dai provvedimenti

divieto di combustione all'aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d'artificio...)

divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli

potenziamento controlli sulla circolazione dei veicoli, combustioni all'aperto, spandimento liquami e impianti a biomassa domestici

Continua a leggere su BolognaToday