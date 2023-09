L'incantevole universo di Bjork spegne i cellulari e veicola il messaggio ambientalista Tecnologie digitali e costumi da favola per lo show "Cornucopia" dell'artista islandese che si è esibita sul palco dell'Unipol Arena. Non potevano mancare i messaggi ambientalisti

Bjork ha chiesto al pubblico di mettere via i cellulari e di non fotografare nè riprendere lo show, ma di vivere il concerto a pieno e non attraverso la registrazione su un display del cellulare. Una richiesta che è stata applaudita da tutta l'Unipol Arena e che meritava di essere rispettata, anche perchè l'artista islandese (che si è esibita ieri sera sul palco bolognese con il suo decimo tour Cornucopia) mette a disposizione le foto di ogni data sul suo sito (firmate da Santiago Felipe), che si possono scaricare come ricordo degli spettacoli. Nella prospettiva però di raccontare questo live incredibile, un discreto e brevissimo strappo alla regola me lo sono concesso:

La sensazione è quella di guardare un immenso e coloratissimo acquario attraverso un caleidoscopio: proiezioni, giochi di luce, moti perenni e movimenti che evocano la nascita, le fasi della vita e la natura in cintinua trasformazione attraverso installazioni digitali. Ma soprattutto la musica. Lo show di Bjork all'Unipol Arena è iniziato una decina di minuti dopo l'orario annunciato (le 20.30, anticipato di mezz'ora rispetto al primo annuncio) ed è durato quasi due ore. Un flusso più che una scaletta, con poche parole fra cui un bel "grazie" ripetuto tre volte al suo pubblico eterogeneo, un messaggio ambientalista fatto attraverso un video-contrubuto di Greta Thumberg e che non stupisce: non solo perchè era lo stesso che è stato mandato durante il concerto di Milano e non solo, ma anche perchè l'attivismo dell'artista su questioni legate al clima sono ben chiare da sempre. Per il cambiamento climatico bisogna intervenire subito.

Una favola che ha visto protagonisti anche flautiste, clarinettisti e arpisti (in costumi semplicemente meravigliosi che li facevano sembrare personaggi mitologici) e che nei prossimi mesi continuerà il suo tour in Polonia, Germania, Svizzera e Francia. Per l'Italia infatti è tutto (due date, la prima a Milano e la seconda a Bologna).