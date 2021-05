Dove mangiare una pizza all'aperto a Bologna: 5 imperdibili locali

Dove mangiare all'aperto una buona pizza a Bologna? I locali che propongono quello che è uno dei piatti più conosciuti al mondo e simboleggia l'Italia sono tantissimi in città, ma scopriamo insieme quelli imperdibili!

Fattoria Masaniello

In via Luigi Pirandello 6 a Bologna troviamo la Fattoria Masaniello: pizza classica napoletana con prodotti provenienti da terreni conficati alla mafia. A disposizione tavoli esterni.

Le Due Lune

In via Nino Bertocchi le Due Lune propone una pizza che rispetta la tradizione campana, da gustare in un'ampia veranda esterna. Pizze anche per celiaci.

Ranzani13

In via ranzani questo locale che prende il nomne dalla strada dove è collocato propone pizze gourmet, sfruttando tavoli esterni sotto un portico.

Donna Margherita

In via Lombardia la pizzeria Donna Margherita propone la vera pizza napoletana cotta a legna e servita su piatti di carta. Disponibile una veranda all'aperto.

Berberè

In via Giuseppe Petroni Berberè propone pizze con varie farine e podotti biologici. A disposizione uno spazio esterno.