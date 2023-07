Dove mangiare le migliori piadine in Romagna? Questo versatile disco a base di farina, acqua, sale e tradizionalmente strutto — nonostante ora lo si sostituisca spesso con l’olio d’oliva — è una tela bianca da farcire nelle modalità più disparate che, lo sappiamo, si trova un po’ ovunque nel nostro Paese. Quella “autoctona”, però, è cotta sul testo e protetta addirittura da marchio Igp, ed è un motivo di orgoglio per generazioni di Romagnoli. Tenete presente un elemento importante: di tipi ce ne sono almeno due. Sul litorale verso Rimini e Riccione la piada è sottile non più di pochi millimetri, mentre a nord e nell’entroterra piano piano si ispessisce, riducendo invece il diametro. Quale che sia la vostra preferita, abbiamo raccolto 17 insegne immancabili per provare tutte le varianti. La troverete in chioschetti spartani che la servono a buon prezzo farcita di ogni ben di Dio e in osterie accoglienti che l’accompagnano a un bicchiere di Sangiovese; in localini moderni che le danno qualche tocco di novità e in “baracchine” sui colli che la impastano ancora come 60 anni fa.