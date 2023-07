Tortellini, lasagne, bolliti e mostarda? Sì, ma non solo. Bologna, seppur nell’egemonia della sua cucina più vernacolare e di tradizione, non manca certo di ristoranti dove mangiare pesce di gran qualità. D’altronde la vicinanza con il mare è tale che in un attimo si arriva in Riviera Romagnola, e al contrario è altrettanto facile portare il mare in città. All’ombra delle Due Torri ecco la nostra selezione di ristoranti di pesce dove provare una cucina marinara che non ha nulla da invidiare alle località sul litorale. A parte il mare. La nostra mappa in 14 indirizzi.