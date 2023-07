Coniugi trovano la morte in vacanza: Persiceto piange Alfio e Cristina

San Giovanni in Persiceto sotto shock per la morte di Alfio Lenzi - 63 anni- e la moglie Cristina Fanin - 56 anni - deceduti a seguito di un incidente stradale mentre si trovavano in vacanza in Francia. Lui proprietario della macelleria Lenzi nel centro del paese, lei - pasticceria - lavorava al “Magic Pasticcio”, erano assai noti e benvoluti in paese. Lasciano due figli.

Lo schianto in moto lungo l'autostrada francese

La ricostruzione dello schianto che è costato la vita ai due coniugi arriva dalle pagine della stampa francese. Il sinistro si è registrato nel pomeriggio dello scorso sabato 22 luglio. A quanto riportano i giornali locali i due viaggiavano in sella ad una moto quando, per cause in via di accertamento, il mezzo avrebbe sbandato, schiantandosi all'altezza di una curva. In prossimità dello svincolo dell'autostrada A6 a Chitry, nei pressi del parco eolico di Auxerrois. I testimoni avrebbero tentato di soccorrerli, eseguendo un massaggio cardiaco, ma per la coppia purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Paese sconvolto. Si attende il rientro delle salme per la data dei funerali

La notizia d'oltralpe raggiunge i persicetani come un pugno nello stomaco. Chi conosceva Alfio e Cristina non riesce a capacitarsi dell'accaduto. Le parole vacillano, il dolore è vivo. Sui social si susseguono messaggi di cordoglio, incredulità. Intanto in segno di lutto l'associazione Carnevalesca "I GUFI", della quale le due vittime facevano parte, ha deciso di rinviare a data da destinarsi un evento fissato per venerdì prossimo.

La comunità sconvolta ora resta in attesa di capire quando potrà dare l'ultimo saluto ai suoi due concittadini. Da quanto si apprende le salme dovrebbero rientrare a casa entro questa settimana, a seguire saranno fissate le esequie, che al momento dunque non avrebbero ancora una data certa.

