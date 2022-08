Incidente in moto, 32enne muore in Grecia a Ferragosto

Ayoub Lhaou, 32enne di Nonantola residente a Bologna, è morto in Grecia a bordo della sua moto per un incidente.

L'uomo - come riporta ModenaToday - era in sella alla sua moto nella zona di Atene quando ha perso il controllo del mezzo in una curva, cadendo a terra e impattando contro un muro. Inutili i soccorsi.

Ayoub Lhaou, di origine marocchina, era arrivato a Nonantola ormai quasi 30 anni fa insieme alla famiglia. Laureato in Ingegneria dal 2016 lavorava in Philip Morris come ingegnere specializzato in fluidodinamica.

Cordoglio nel paese del modenese, dove era molto conosciuto.