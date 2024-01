Maxi incidente in autostrada: scontro tra quattro auto, traffico in tilt FOTO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nebbia fitta nella serata di ieri nel bolognese. Questa potrebbe essere una delle cause che ha portato allo scontro tra quattro auto sulla A14. Poco dopo le 19 di ieri, domenica 14 gennaio, al km 23, nei pressi di San Lazzaro di Savena, direzione Bologna, quattro auto si sono scontrate, per motivi ancora da accertare.

Tre persone sono rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave, e trasportate al Pronto Soccorso dai sanitari del 118, intervenuti anche con un'auto medica. Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della Polizia Stradale e il personale delle autostrade, mentre due squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Medicina e s di San Lazzaro di Savena hanno provveduto ad estrarre dai veicoli due persone rimaste incastrate e messo in sicurezza l'area dell'incidente, dove si sono formate lunghe code e il traffico è rimasto bloccato.

Nella mattinata di domenica, probabilmente a causa della fitta nebbia, nel territorio del comune di Mordano, lungo via Zaniolo, due auto si sono scontrate e uno dei mezzi, dopo la carambola, è finita dentro un profondo canale a lato della carreggiata. In tutto, sono tre le persone che hanno dovuto ricorrere alle cure del 118, trasportate al pronto soccorso di Imola.

