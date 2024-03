6 km di coda sull'Autostrada 14 Bologna-Taranto tra Bologna San Lazzaro e Imola verso Ancona a causa di un camion che ha preso fuoco. È successo intorno alle 6:30 e il mezzo, per cause ancora sconosciute, è andato in fiamme da solo. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo e non sono stati coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia stradale e i mezzi di soccorso meccanico per liberare la carreggiata. Un'ora dopo, sempre nello stesso tratto, un altro mezzo pesante è andato in panne causando ulteriori rallentamenti. Il traffico scorre attualmente su due corsie. Autostrade per l'Italia consiglia a chi è diretto ad Ancona di uscire a Bologna San Lazzaro e rientrare a Imola, dopo aver percorso la SS9 Via Emilia.