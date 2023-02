A1, tratto chiuso tra il bivio Variante e Badia per un camion in fiamme

Autostrada chiusa sul tratto di A1 Direttissima tra il bivio A1 Panoramica e Badia in direzione Firenze a causa di un camion in fiamme. Il veicolo ha preso fuoco nel primo pomeriggio all’altezza del chilometro 13,200. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale, ma per il momento Autostrade consiglia ai viaggiatori in direzione Firenze di percorrere quindi il tratto A1 Panoramica.