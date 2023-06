Incidente sulla Porrettana: scontro auto-camion, traffico bloccato dalle 8

Lo scontro tra un'auto e un a autogru questa mattina poco dopo le 8 a Casalecchio di Reno sta causando diversi disagi alla circolazione.

L'incidente è avvenuto sulla via Porrettana, tra la rotatoria Morvillo (intersezione con via Micca) e l'incrocio con via Marzabotto. Il traffico è ancora bloccato nel tratto interessato e nell'area limitrofa dell'abitato di San Biagio. Per collegare Sasso Marconi a Casalecchio, fa sapere il Comune, è stata aperta temporaneamente la strada Sapaba.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale, i Carabinieri e le squadre dei Vigili del fuoco poiché l'impatto ha causato il danneggiamento del serbatoio del gasolio del mezzo pesante. L'area è stata messa in sicurezza mediante la rimozione dalla sede stradale del mezzo pesante. Nell'impatto il conducente della autovettura è rimasto lievemente ferito ed è stato medicato dal personale del 118 sul posto.

La viabilità risulta ancora bloccata.