Incidente a Crevalcore: esce di strada in auto, morto il conducente

Un uomo di 81 anni, Gabriele Golinelli, è morto in seguito alle ferite riportate in conseguenza di un incidente stradale, verificatosi ieri mattina intorno alle 11 sulla Sp9 di Crevalcore. Il signore, secondo quanto ricostruito, era da solo alla guida, e nell'impatto non vi sarebbero altri veicoli coinvolti. L'uomo, residente nella frazione di Caselle, stava percorrendo via Panaro quando l'auto ha sbandato ed è uscita di strada. Si ipotizza che a scatenare l'incidente sia stato probabilmente un malore che ha colto l'81enne e non gli ha lasciato scampo. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri di Crevalcore, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco oltre che il personale del 118.