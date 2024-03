QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Due persone ferite di cui una gravemente e traffico paralizzato per ore. È il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle nove di questa mattina a Calderino, capoluogo del Comune di Monte San Pietro. In seguito allo schianto tra le due vetture la provinciale 26 Valle del Lavino è rimasta bloccata per ore con code lunghe chilometri.

Le dinamiche del sinistro sono ancora al vaglio dei Carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118 che hanno preso in carico i feriti. Uno dei coinvolti è stato estratto dall'abitacolo della propria vettura dai Vigili del fuoco. Dopo oltre due ore il transito lungo la strada è stato gradualmente ripristinato.