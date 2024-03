"Prima ho sentito il boato, poi ho visto le ruote saltare via": il racconto del sopravvissuto all'incidente del Flixbus

"Ero in dormiveglia, ho sentito un boato e non sapevamo più dove fossimo". A parlare è Giacomo Gilberto, uno dei passeggeri dell'autobus Flixbus che nella notte tra domenica e lunedì si è schiantato contro un new jersey sull'autostrada A1 tra Modena Sud e Valsamoggia. Nell'incidente ha perso la vita Vindou Illumine Junior Kersant, 19enne di origini congolesi, mentre altre sei sono finite in ospedale. I più gravi sono il secondo autista, un uomo di 58 anni della provincia di Frosinone e che è stato ricoverato in Rianimazione all'ospedale Maggiore di Bologna, e un 34enne, trasportato al Pronto Soccorso di Baggiovara. Giacomo Gilberto è un finanziere del Gruppo pronto impiego baschi verdi di Roma, e ha raccontato a Matteo Torrioli di RomaToday gli attimi di paura e il difficile proseguimento del viaggio.

L'incidente

Partito da Milano Lampugnano alle 22:45, il Flixbus sarebbe dovuto arrivare a Roma in mattinata: "Verso l'1:40 di notte ero in dormiveglia - racconta il finanziere - quando, in prossimità di un cavalcavia, il mezzo si è schiantato". L'impatto è stato violento: Gilberto ha visto i finestrini esplodere mentre l'autobus continuava a marciare, inclinato da una parte e senza controllo per oltre mezzo chilometro. "Le ruote da una parte sono saltate, erano completamente piegate. Mentre il mezzo procedeva ho avuto la lucidità di dire a tutti di rimanere seduti, di coprirsi la testa e di abbassarsi perché non avevamo contezza di dove fossimo, potevamo anche stare dentro a un burrone".

Il ritrovamento della vittima

Insieme a Giacomo c'erano giovani, anziani, turisti e studenti. "Appena si è fermato, ho invitato tutti a scendere in maniera ordinata per metterci in un'area di sosta" racconta ancora il militare. Lui è stato tra i primi a ritrovare il corpo di Vindou Illumine Junior Kersant, già senza vita: "Era incastrato tra le lamiere ed era praticamente decapitato, una scena terribile. Anche il secondo alla guida era incastrato ma respirava". L'uomo, dopo, è stato portato in eliambulanza, atterrata direttamente in autostrada, all'ospedale di Bologna. Gilberto è stato uno dei primi a chiamare i soccorsi: "Sono riuscito a mantenere la lucidità - racconta -. Il lavoro di tutti i soccorritori, in primis della polizia, è stato encomiabile".

L'odissea per tornare a casa

Dopo l'incidente, i superstiti sono scesi in una piazzola di sosta dell'autostrada. Lì è iniziata l'odissea per proseguire il vaggio, perché per sette ore nessuno si è fatto vivo: "Flixbus non ci ha mandato nessun pullman sostitutivo. Per fortuna il collega della polizia, che ringrazio da parte di tutti, ha chiamato la sala operativa e, con un altro pullman, siamo stati trasferiti in un'area di servizio lì vicino. Anche la società Autostrade si è dimostrata molto disponibile, dando da bere e da mangiare a tutti". Alla fine un pullman Flixbus ha caricato le persone intorno alle otto del mattino per portarle a Bologna, e da qui ogni passeggero si è organizzato autonomamente per tornare a casa: "Con un messaggio Flixbus ci ha comunicato che potevamo sceglierci un altro mezzo per tornare, uno della loro compagnia o un treno, e che poi ci avrebbe rimborsato. Io sono tornato con un Frecciarossa ma ci siamo sentiti veramente abbandonati in una situazione drammatica come questa", conclude Giacomo.

Le indagini in corso

Stando alle prime ricostruzioni il violento schianto sarebbe avvenuto a causa della perdita di controllo improvvisa del mezzo, finito così contro il new jersey in cemento sul lato destro della carreggiata. L'autista è risultato negativo ai test di alcool e droga, secondo quanto ha riferito il suo legale alla stampa locale: "Essendo negativi i test su droga e alcool, regolare la velocità di marcia, non escludiamo che alla base dell'incidente possa esserci una causa esterna come la condotta di un altro automobilista oppure il passaggio improvviso di un animale sulla sede stradale". Le cause del sinistro tuttavia sono ancora in via di ricostruzione.