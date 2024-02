Valsamoggia, scontro auto-furgone: muore 19enne

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un automobilista di 19 anni è morto in un tragico incidente che ha visto scontrarsi un’auto e un furgone. Illeso, invece, il conducente del furgone. L’incidente si è verificato in Valsamoggia nel pomeriggio di oggi, 14 febbraio, sulla statale 9 ‘via Emilia’, che al momento rimane chiusa in entrambe le direzioni all’altezza del chilometro 130. Come scrive Il Resto del Carlino, il personale dell’Anas è sul posto per ripristinare la viabilità il più presto possibile.