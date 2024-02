Nebbia e incidenti sulla A1, autostrada chiusa e traffico fermo

Disagi sulla A1 dalle 9 di oggi, 19 febbraio, quando è stato chiuso il tratto compreso tra il bivio A1/A21 e Parma in entrambe le direzioni, a causa di incidenti.

Responsabile la scarsa visibilità per nebbia, segnalata anche nel modenese verso Bologna Interporto.

Sarebbero tre i tamponamenti che hanno coinvolto una quindicina di veicoli, con diversi feriti, dei quali uno grave. Le operazioni di soccorso sono state difficili a causa della scarsa visibilità.

All'interno del tratto chiuso si segnalano code in direzione di Bologna e 7 km di coda in direzione di Milano. Inoltre, restano chiuse in entrata e in entrambe le direzioni le stazioni di Basso Lodigiano, Fiorenzuola e Fidenza.

All’interno del tratto interessato dagli eventi, sono presenti i soccorsi Sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia.

Agli utenti in viaggio verso Bologna, si consiglia di uscire a Piacenza Ovest, sulla A21 Torino-Brescia, percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in A1 a Parma, percorso inverso per chi viaggia verso Milano.

Per le lunghe percorrenze degli utenti che da Milano sono diretti a Firenze, si consiglia di percorrere la A7 in direzione Genova, poi la A12 in direzione Livorno e a seguire la A11 in direzione Firenze, percorso inverso per chi da Firenze è diretto a Milano.

Aggiornamenti IlPiacenza - Parma Today