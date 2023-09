Incidente a Persiceto: due morti, traffico bloccato sulla SP255 | FOTO

Un incidente mortale è avvenuto questa mattina intorno alle 10.30 tra San Giovanni in Persiceto e San Mattelo della Decima, in località La Baraca, sulla SP 255, in via Cento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia locale che sta ancora effettuando i rilievi. Da quanto si è appreso, nel sinistro è rimasto coinvolto un furgoncino della pubblica assistenza, condotto da un volontario che trasportava altre persone, che - per cause ancora al vaglio - si è scontrato con un camion.

Alcuni testimoni riferiscono che si sarebbe trattato di un impatto frontale. Nello scontro due persone residenti a San Giovanni in Persiceto hanno perso la vita. Le vittime sono l'autista del furgoncino - M.S., 77enne deceduto sul colpo - e il trasportato - P.G., 78 anni, che i sanitari hanno cercato di rianimare, ma le lesioni riportate gli sono state fatali. Sul luogo è intervenuto anche l'elisoccorso, purtroppo inutilmente.

I veicoli sarebbero stati posti sotto sequestro e sono in corso le verifiche tecniche per cercare di stabilire le cause e la dinamica esatta dello schianto.

Traffico bloccato, zona critica

E' stato chiuso il tratto di strada interessato dal sinistro per permettere le operazioni del caso. Il traffico alle 13 di oggi - martedì 5 settembre - risulta congestionato nell'intera zona. La strada non è nuova a incidenti gravi secondo quanto riferisce chi la pratica, spesso causati dall'alta velocità dei veicoli.

(FOTO E CONTRIBUTO NICOLò ZAMBELLI)

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 14