Incidente a San Lazzaro: pedone travolto da un furgoncino, è grave

E' in condizioni molto gravi il 73enne che questa mattina è rimasto vittima di un investimento a San Lazzaro di Savena.

Dalla prime ricostruzioni si apprende che l'uomo, che abita nella via, stava attraversando via Paolo Poggi, quando è stato travolto da un furgoncino proveniente dalla via Emilia e diretto verso viale Giovanni XXIII.

La vittima è stata trovata a pochi metri dall'attraversamento pedonale rialzato, dove solitamente la velocità è limitata, ma non è stato ancora possibile stabilire se ha attraversato o meno sulle strisce.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno gestito il traffico, effettuato i rilievi e che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente, oltre a un'ambulanza del 118 che ha trasportato l'anziano all'ospedale Maggiore in codice di massima gravità (3). Da quanto si apprende sarebbe in pericolo di vita.

Nel pomeriggio del 19 ottobre, un ragazzino di 13 anni è stato investito in via Azzurra. E' stato travolto da un'auto mentre stava attraversando la strada.

Troppi incidenti, il Comune corre ai ripari

Per arginare i numerosi sinistri, anche mortali, degli ultimi mesi, il Comune ha predisposto maggiori controlli straordinari della polizia locale, oltre a mettere sul campo circa 6,3 milioni di euro di cantieri per la messa in sicurezza di strade, ciclabili, incroci e aree scolastiche - considerate più critiche - e una campagna di sensibilizzazione.