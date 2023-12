Altro incidente mortale a San Pietro in Casale, chi è la vittima

A poche ore dalla morte sulla di Fabrizio Baldi, vittima di un incidente sulla Nuova Bazzanese nella mattinata di ieri, 5 dicembre, le strade del bolognese registrano un'altra vittima, Valter Venieri, 54 anni.

Per motivi da accertare, l'uomo avrebbe perso il controllo dell'auto sulla SP4, via Galliera Nord, nella frazione Maccaretolo di San Pietro in Casale, nella serata, poco dopo le 22.30.

A un incrocio, l'auto guidata dal 54enne, residente a Cento (FE), è finita fuori strada, andando a schiantasi contro un palo. Sul posto sono intervenuti i Vigli del Fuoco e i sanitari del 118che hanno constatato il decesso.

I rilievi e la gestione del traffico sono stati affidati alla Polizia Locale Reno Galliera.