Ennesimo incidente mortale: chi era la vittima, occhi puntati sulla Bazzanese

Si chiamava Fabrizio Baldi ed era molto conosciuto a Valsamoggia poichè era anche titolare di una enoteca. E' morto ieri intorno alle 8.30 sulla Nuova Bazzanese.

A bordo della sua Smart, per motivi da accertare, si è scontrato contro un'altra auto e poi ancora con un furgone che procedeva in direzione opposta. Baldi, 56 anni, sarebbe morto sul colpo, mentre il conducente dell'altra auto è finito al Maggiore in condizioni di media gravità. Pesanti le ripercussioni sul traffico, la strada è stata chiusa per diverse ore in entrambe le direzioni.

Ora gli occhi sono puntati sulla Bazzanese, dove negli ultimi mesi si sono susseguiti diversi incidenti con feriti gravi e morti: da quanto si apprende nella giornata di ieri i sindaci della zona si sono incontrati con Anas che gestisce il tratto che collega Casalecchio di Reno alla Pedemontana della Provincia di Modena proprio per mettere a punto misure di contenimento degli incidenti

Agli inizi di novembre, Anin Jammali, 19 anni, è morta davanti al padre e alla sorellina, dopo essere scesa dall'auto in avaria.

Alla fine di ottobre sono morte Lara Cattani, 51 anni, e Tiziana Brucato, 30 anni, rispettivamente zia e nipote, sarebbero morte sul colpo, mentre i due passeggeri - ovvero il figlio 25enne della 51enne e la gemella della 30enne - erano stati ricoverati in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore di Bologna nel reparto di Rianimazione.