Incidente a Medicina, camion fuori strada: Trasversale di pianura chiusa al traffico

Un mezzo pesante è finito fuori strada nella giornata di ieri, giovedì 15 dicembre, sulla statale 253 Bis “Trasversale di Pianura”: per consentire il recupero oggi è stata chiusa provvisoriamente chiusa al traffico tra Budrio e località Villa Fontana, nel comune di Medicina.

"La circolazione è temporaneamente indirizzata sul percorso alternativo con indicazioni in loco" rende noto Anas "Il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per riaprire al traffico la statale non appena completate le operazioni di recupero del veicolo da parte del soccorso meccanico".