Incidente verso San Luca, il 'trenino' si scontra con un'auto

Incidente su via di Casaglia nel pomeriggio. Il noto trenino per San Luca si è scontrato in prossimità di un incrocio con un fuoristrada, il quale ha impattato contro una delle carrozze a rimorchio. Al momento dell'incidente sul mezzo di trasporto per turisti c'erano 22 persone. Immediati i soccorsi, per due dei passeggeri si sono rese necessarie le cure del 118, mentre i vigili del fuoco mettevano in sicurezza la zona.