Va a sbattere contro l'auto ferma e cappotta: tre feriti in zona U

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Tre feriti in un incidente avvenuta nella mattinata di oggi, 17 gennaio, in via Andreatta, in piena zona universitaria.

Una Lancia Y, condotta da una 74enne, ferma sul margine sinistro della carreggiata, è stata urtata all'altezza del civico 3 da una Suzuki SX4 che si dirigeva verso i Viali di circonvallazione. Forse il conducente non ha calcolato i tempi di frenata o non ha visto l'auto parcheggiata.

A quel punto, la Suzuki, condotta da un 86enne, si è ribaltata, e la Lancia Y, in seguito all'urto, è andata a sbattere contro un'altra auto in sosta. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale e i sanitari del 118 che hanno prestato i soccorsi ai feriti.

A finire in ospedale, il conducente e la passeggera della Suzuki, 67 anni, ricoverati in codice di media gravità, mentre la conducente della Lancia Y ha riportato solo ferite lievi.

Continua a leggere su BolognaToday