Auto finisce sul marciapiede e investe una donna: è grave al Maggiore

Avrebbe perso il controllo dell'auto che è finita sul marciapiede travolgendo una donna che ora versa in gravi condizioni. E' l'incidente accaduto ieri, 23 novembre, a mezzogiorno circa , in via Rodolfo Mondolfo, nel quartiere Savena.

Da quanto si apprende la vittima è una 43enne che sarebbe stata letteralmente travolta, finendo sotto l'auto. Per soccorrerla sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, poi i sanitari del 118 l'hanno trasportata d'urgenza all’ospedale Maggiore, dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione dove ha trascorso la notte. Purtroppo da quanto si apprende stamane restano critiche le sue condizioni.

Anche la conducente della vettura, una 69enne, è stata trasportata in ospedale, in codice di media gravità (2). Ora è la Polizia Locale che, dopo aver effettuato i rilievi, dovrà ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.