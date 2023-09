Incidente in via Zanardi: scontro auto-moto, grave un 17enne

Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in ospedale in codice tre, per le ferite riportate dopo un incidente stradale. E' successo ieri sera, quando la moto sulla quale era in sella il giovane si è scontrata con un'auto, in prossimità dell'incrocio di via Zanardi con cvia Carracci. A bordo con il ragazzo anche un 15enne, fortunatamente uscito con ferite più leggere del conducente del mezzo.

Lievemente ferito ma sotto shock il conducente dell'auto, una berlina, di 34 anni. Sul posto sono intervenute ambulanze, automedica, e i rilievi sono stati condotti da agenti della Polizia Locale di Bologna. In base ai rilievi, la causa dell’incidente sarebbe da ricondurre a una mancata precednza. Dopo una notte in osservazione, le condizioni del ragazzo restano gravi ma sotto controllo.