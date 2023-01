Mondo Convenienza cerca 20 addetti a Bologna

La catena di arredamento low cost Mondo Convenienza ha aperto una campagna di reclutamento in tutto il nord Italia, con obiettivo 180 assunzioni. Le figure ricercate sono principalmente quelle nel reparto vendita: in particolare in Emilia-Romagna per il negozio di Bologna si cercano 21 risorse.

Tutti i venditori neoassunti vengono accompagnati nel loro inserimento in azienda attraverso un percorso di formazione strutturato e graduale di 8 settimane, articolato in più fasi durante il quale apprendono passo dopo passo a progettare graficamente gli ambienti da arredare e ad offrire diverse soluzioni ai bisogni del cliente e servizi su misura. La crescita interna dei collaboratori è un principio fondamentale in Mondo Convenienza, che offre specifici percorsi di carriera e posizioni aperte rivolte esclusivamente ai dipendenti.

Le posizioni aperte sono disponibili al sito mondoconv.it, da cui è possibile inviare la propria candidatura: https://www.mondoconvenienzagroup.com/posizioni-aperte/

Addetti/e alle Vendite per più negozi sul territorio nazionale, principalmente nelle seguenti aree territoriali: Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna.

Il ruolo di addetto/a alle vendite si occupa:

Accogliere e supportare i clienti nell'individuazione della giusta soluzione d'arredo;

Realizzare grazie al software 3CAD, la progettazione dell'ambiente desiderato;

Proporre al cliente i servizi adeguati agevolandolo nella fase finale della shopping experience tramite il pagamento e/o il finanziamento;

Collaborare con tutto il team, dimostrando orientamento all'apprendimento e al raggiungimento degli obiettivi fissati

Assicurarsi che lo spazio espositivo, sia costantemente ordinato ed organizzato, garantendo gli standard aziendali



Requisiti

Il candidato ideale è in possesso di Diploma e/o Laurea, preferibilmente con esperienza pregressa nella vendita assistita. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza dei software di progettazione. Completano il profilo capacità di ascolto e organizzative, dinamicità, flessibilità, attenzione al dettaglio e gusto estetico.

Altre informazioni

Si offre un iniziale contratto di somministrazione part time 24 ore che prevede un periodo di formazione full time retribuita della durata di 5/6 settimane. Saranno previsti aggiornamenti continui volti a garantire un costante sviluppo professionale finalizzato alla stabilizzazione contrattuale.