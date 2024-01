Neet, esperienza di lavoro all'estero per tornare in gioco

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Una breve esperienza lavorativa all’estero può rappresentare una opportunità per tornare in gioco nel mondo del lavoro. Un modo per favorire il rilancio di capacità e competenze anche trasversali come quelle di orientarsi in ambienti nuovi e complessi, di relazionarsi con persone di diversa estrazione culturale e linguistica, di assumere decisioni in situazioni completamente nuove.

È questo l’obiettivo del progetto ‘We Neet Eu’, una nuova iniziativa finanziata dalla Commissione europea, rivolta a gruppo campione di 24 giovani Neet dell’Emilia-Romagna, 15-29enni che non lavorano, non studiano e non sono impegnati in percorsi di formazione. I giovani potranno così accedere a un'esperienza, per periodi da 2 a 4 mesi, in contesti lavorativi in Spagna o in Portogallo. In questi paesi saranno le organizzazioni partner a occuparsi dell’attività di intermediazione verso aziende ospitanti e a offrire servizi di accoglienza e tutoraggio dei partecipanti durante la loro esperienza di mobilità.

“Un’iniziativa sperimentale che aiuta i giovani a sviluppare competenze trasversali che potranno essere molto utili quando entreranno nel mondo del lavoro. Così - commenta l’assessore regionale al Lavoro e formazione, Vincenzo Colla- la Regione continua il suo impegno nell’offrire strumenti a favore dei giovani Neet, la cui incidenza in Emilia-Romagna si attesta intorno al 13%, una delle più basse in Italia. Con questo progetto sperimentale ora si offre una nuova iniziativa per attivare e accrescere le loro competenze, che si aggiunge alle misure già messe a disposizione come l’orientamento e formazione professionale, tirocini formativi e per l’orientamento attraverso programmi pluriennali quali Garanzia Giovani”.

I risultati attesi dal progetto sono in sintesi quelli di dare ai 24 giovani Neet la possibilità di svolgere un'esperienza di lavoro in Spagna o Portogallo ma anche quello di avviare una sperimentazione che possa essere replicata in futuro dalla Regione attraverso le risorse del Fondo sociale europeo Plus (Fse+) nell’ambito delle più ampie politiche attive a favore dei giovani Neet in tutta l’Emilia-Romagna.

Il progetto

‘We Neet Eu’, fare esperienze all’estero come nuovo strumento a favore dei giovani Neet dell’Emilia-Romagna, vede come capofila l’ente Ifoa (Istituto formazione operatori aziendali) e un ampio partenariato costituito da Unione delle Camere di Commercio, un Centro servizi Ong per la rete regionale del Terzo settore e dei giovani, un incubatore d'impresa e uno spazio di co-working a livello internazionale. L’iniziativa vede come ulteriori partner la stessa Regione Emilia-Romagna e due enti qualificati nel supporto a servizi per il lavoro e la formazione con sede in Spagna o in Portogallo.