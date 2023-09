40a edizione di Auto e moto d'epoca

PRE-APERTURA GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2023: Orari di ingresso per i visitatori dalle ore 9:00 alle 18:00 NEI GIORNI 27-28 OTTOBRE 2023: Orari di ingresso per i visitatori dalle 9:00 alle 19:00 DOMENICA 29 OTTOBRE: Orari di ingresso per i visitatori dalle 9:00 alle 18:00

Quando Dal 26/10/2023 al 29/10/2023 PRE-APERTURA GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2023: Orari di ingresso per i visitatori dalle ore 9:00 alle 18:00 NEI GIORNI 27-28 OTTOBRE 2023: Orari di ingresso per i visitatori dalle 9:00 alle 19:00 DOMENICA 29 OTTOBRE: Orari di ingresso per i visitatori dalle 9:00 alle 18:00

Auto e Moto d’Epoca nasce quarant’anni fa come mercato di auto storiche. Inizialmente dedicato esclusivamente ai collezionisti, si è sviluppato successivamente in una realtà capace di catalizzare l'attenzione di quelle case automobilistiche che hanno saputo trasformare nel tempo la loro storia in un valore unico e differenziante. Riconosciuto come uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale, Auto e Moto d'Epoca rimane il mercato dell'heritage più grande in Europa, con un numero crescente di espositori, di auto in vendita e di visitatori. Quest'anno, per la prima volta, sarà alla Fiera di Bologna dal 26 al 29 ottobre 2023.