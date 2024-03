Metti una tavolata sotto le Torri, un menù firmato dallo chef Max Poggi e la solidarietà

Una lunga tavolata sotto le Due Torri, un menù speciale firmato dallo chef Max Poggi e la solidarietà come protagonista assoluta. Non sono gli ingredienti di una favola ma di una tavolata tutta benefica dedicata alla solidarietà il prossimo sabato 1 giugno 2024 quando Bimbo Tu tornerà di nuovo in mezzo ai bolognesi per una grande festa come fu nel 2023 con la prima edizione dell’evento.

Anche quest’anno la cornice sarà il cuore della città, via Rizzoli, sotto lo sguardo di una Garisenda che, seppur ferita, sarà la testimone dell’affetto e della generosità dei bolognesi. L’allestimento consisterà di una elegante e straordinaria tavola per quasi mille persone che darà vita a B.Great, la seconda edizione della cena di beneficenza, quest’anno a sostegno dei progetti di sensibilizzazione e sostegno ai bambini e ragazzi che soffrono di Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione (DAN). L’evento promosso da Bimbo Tu, in collaborazione con Bologna Welcome e Cineteca è reso possibile grazie al prezioso sostegno del main partner Banca di Bologna e dal supporto organizzativo di Laboratorio delle Idee S.r.l. A deliziare i presenti sarà ancora una volta lo chef Max Poggi, di Ingrediente Italia, che preparerà uno speciale menù in linea con il tema scelto per l’evento: un approccio intimo e inclusivo, che restituisca la sensibilità e la cura necessarie nel trattare un tema così delicato come quello della salute mentale, soprattutto legato ai giovanissimi che sia coerente con i valori di sostenibilità che da sempre contraddistinguono le scelte dello chef.

Il dessert sarà invece preparato a cura del noto pasticcere Gabriele Spinelli. B.Great promuove la campagna di raccolta fondi per sostenere alcuni importanti progetti di Bimbo Tu presso il Centro Regionale per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione trasferitosi all’interno dell’IRCSS Istituto Scienze Neurologiche di Bologna lo scorso ottobre 2023: ed è a questi importanti obiettivi che la cittadinanza bolognese sarà invitata a prendere parte attraverso questa serata speciale. Il primo di questi appuntamenti di sensibilizzazione gratuita aperta alla cittadinanza sarà Mercoledi 15 maggio 2024 a partire dalle 9 del mattino, presso il Cinema Modernissimo, un punto di ritrovo imprescindibile nel cuore di Bologna per coinvolgere cittadini e turisti, giovani e famiglie e accendere i riflettori circa i DAN, che costituiscono un problema importante per la sanità pubblica e sono una patologia insidiosa, soprattutto in età evolutiva.

Grazie al contributo di tutti, infatti, sarà possibile fornire supporto e strumentazioni tecnologiche al lavoro dell’equipe multiprofessionale costituita da medici, psicologi, psicoterapeuti, dietisti, infermieri, OSS, operatore Shiatsu diretto dalla Professoressa Antonia Parmeggiani, Docente di Neuropsichiatria Infantile, direttrice del Centro Regionale per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione. Inoltre, partecipando alla raccolta fondi si potrà contribuire all’attivazione di percorsi e attività di prevenzione e sensibilizzazione sul territorio in ottica di sostegno alla comunità nel suo globale, dentro e fuori l’ospedale, grazie ai progetti promossi da Bimbo Tu APS.

“B.Great è un sogno: è un luogo ideale in cui chi vuole aiutare le persone che sono in difficoltà si unisce, senza ma e senza se – conclude Alessandro Arcidiacono, presidente di Bimbo Tu - . Si traduce in un luogo di incontro tra il terzo settore, le aziende e le istituzioni per fare rete e realizzare iniziative solidali benefiche, ma soprattutto si traduce in un momento di incontro tra persone che vogliono tutte la stessa cosa, che guardano nella stessa direzione, che remano all'unisono. B.Great è un acceleratore che fa accadere cose belle e realizza un sogno".

A partire dal 22 marzo alle 12 sarà possibile acquistare il proprio biglietto per partecipare alla cena che avrà un costo di 95 euro per gli adulti e 46,50 euro per i bambini. I canali di vendita online online saranno il circuito VivaTicket al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/b-great-presenta-intelligenza-alimentare/232074 e fisicamente presso il punto Bologna Welcome di Piazza Maggiore. I clienti di Banca di Bologna avranno diritto ad acquistare i biglietti a partire dalle ore 12 del 14 marzo 2024 fino al 21 marzo compreso 2024 in via esclusiva.