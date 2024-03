Voci e corpi della danza: ciclo di incontri teorico-esperienziali sul corpo e sulla danza del novecento

Quando: 9-10 marzo e 23-24 marzo

Orari: sabato 15:00-18:30 e domenica 10:00-13:30

Dove: Centro Culturale Paleotto11 (Via del Paleotto 11, 40141 Bologna)

Cosa: Ciclo di incontri in 4 appuntamenti che intersecano la parola, la visione e la pratica corporea.

Come: A pagamento



Appuntamento annuale con lo studio teorico-esperienziale riguardo la storia, filosofia ed estetica della danza del Novecento condotti da Roberta Kamila Zerbini e Martina Delprete.

L’invito è incorporare parole e integrare saperi in una formulazione condivisa tra parola e gesto, teoria e pratica, espressione della metodologia prodotta da ?kodanza in questi anni per rintracciare nel corpo conoscenze incarnate.

Il tema cardine di questa edizione è il corpo inteso come archivio.



Il percorso è adatto a tutt? coloro che sono, per diversa natura, interessati al movimento e alla danza

come possibilità per attraversare il presente. NON occorrono conoscenze pregresse, ma un'esperienza

nel corpo della pratica della danza.



IL PROGRAMMA DETTAGLIATO:

sabato 9 marzo

- ore 15:00-16:30 “Cosa vediamo e come vediamo”. Lezione di parola sulle origini di un “corpo sapiente”.

Parole e immagini per comprendere la trasformazione del corpo che danza, il luogo sociale e politico del corpo nella scena, le pratiche del corpo e di scrittura coreografica che si sono susseguite nel Novecento. Un breve accenno sull’anatomia e fisiologia dell’occhio umano.

PAUSA

- 17:00-18:30 Pratica di movimento con riferimento ai principali temi emersi.



domenica 10 Marzo

- ore 10:00-11:30 “Corpo archivio, memoria collettiva e gestione dei saperi”.

La danza, arte corporea per eccellenza sostiene e valorizza il movimento corporeo come parte integrante di ogni forma di memoria collettiva e individuale.

PAUSA

- 12:00-13:30 Pratica di movimento.



sabato 23 marzo

- ore 15.00-16.30 Lezione di parola “Corpo archivio, memoria collettiva e gestione dei saperi”.

La danza, arte corporea per eccellenza sostiene e valorizza il movimento corporeo come parte integrante di ogni forma di memoria collettiva e individuale.

PAUSA

- 17.00-18.30 Pratica di movimento



domenica 24 Marzo

- ore 10.00-11.30 Pratica di movimento

PAUSA

- 12.00-13.30 Interventi di parola e condivisione sul corpo archivio, pratiche manuali e saluti.

Pranzo condiviso.



Sono possibili diverse modalità di partecipazione: prendendo parte all’intero ciclo, ai singoli week-end, alla sezione esclusivamente teorica o pratica.



Per prenotazioni, info e costi contattare: segreteria@selenecentrostudi.it | 370 3664343



Come raggiungere il centro culturale Paleotto11 ( via del Paleotto 11, 40141):

a piedi da ponte Baily con accesso da Via Andrea Costa n°14.

con il bus n° 13 / 96 dal centro città | Fermata Rastignano Paleotto

In auto parcheggiando alla stazione FS di Rastignano 5 minuti a piedi

È possibile accedere in auto al centro culturale per persone con diversa mobilità.



Il progetto ha la cura dell'Associazione Culturale Selene Centro Studi Ekodanza sostenuta da: Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.